Украинцам советуют быть очень бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты могут осуществить удар по Украине не только 8-9 мая, но и в последующие дни. В прошлом году распространенными были атаки врага в значимые даты, однако в этом году россияне используют новую тактику, ударяя в следующие за этими датами дни.

"В море корабельная группировка достаточно мощная – 16 кораблей в Черном море находится. Среди них продолжают дежурство четыре надводных ракетоносителя", – подчеркнула во время телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 32 ракет, что означает, что враг не отказался от идеи ракетного удара. По словам Гуменюк, во время предыдущей атаки россияне использовали менее точные ракеты, фокусируясь на обнаружении противовоздушной обороны и ее истощении. Поэтому, по ее мнению, после этого они могут применить уже высокоточное оружие, в том числе и "Калибры".

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"Хотя, очевидно, они высокоточное оружие экономят. Возможно, у них есть свои расчеты и замыслы на это оружие. Поэтому расслабляться нам сейчас нельзя...", – подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она добавила, что сейчас украинцам стоит быть очень бдительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и считаться с тем, что враг может повести себя чрезвычайно коварно.

"Пока нельзя говорить, что они привяжут атаку к конкретной дате, но если анализировать 8 и 9 мая прошлого года, то тогда их деятельность характеризовалась такими атаками, именно ракетными, именно по тыловым регионам Украины. Вполне вероятно, что их лозунг "можем повторить" может повториться и в этом году", – считает Гуменюк.

В то же время, по ее словам, также стоит осознавать, что россияне уже неоднократно испытывали другую тактику, когда в значимые даты держали всех в напряжении, а удары совершали уже после этих дат, когда люди расслаблялись и не ожидали этого.

Ракетные удары по Украине

Из-за активизации вражеской авиации в течение последних дней в Украине участились воздушные тревоги. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что таким образом россияне пытаются психологически давить и истощать население Украины.

Так, в ночь на воскресенье, 7 мая, россияне атаковали ракетами Николаевскую область. Били ракетами Х-22, есть попадание на территорию предприятия. Разрушен цех, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ранее Наталья Гуменюк отметила, что россияне ищут способ обхода украинской ПВО. Кроме того, по ее словам, враг перешел к расширению тактики террора мирного населения и из-за нехватки снарядов.

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