Под завалами спасатели искали человека, отметил мэр.

Сегодня ночью в центре Одессы из-за удар со стороны российских оккупантов произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в четверг утром, 20 июля. "В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, начался пожар на площади 300 кв. м. На месте работают специалисты соответствующих служб", - рассказали в ОВА.

Ночью два человека, пострадавших во время удара, были госпитализированы. Также сообщается о "прилете" в Одесской области.

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, во время работ на месте разрушения здания сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов человека. "Сейчас речь идет о четырех пострадавших в результате вражеского обстрела Одессы", - добавил он.

По данным мэра города Геннадия Труханова, сейчас под завалами спасатели ищут человека. Поврежден детский сад и другая гражданская инфраструктура. Мэр показал на видео, какие разрушения получило детское учреждение: разбитое стекло, обломки, разбросанные детские игрушки.

"Вы посмотрите, что эти твари делают", - сказал Труханов.

Война в Украине - что сообщалось о новой атаке со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, российские захватчики третью ночь подряд атакуют Одесскую и Николаевскую области. Атаки направлены, в том числе на портовую инфраструктуру, что связано с шантажом РФ.

По данным военных, этой ночью снова была применена массированная мешаная ракетно-дроновая атака по южным регионам. В Николаеве есть попадание в жилой дом, много раненых. В центре Одессы разрушено административное здание.

Вас также могут заинтересовать новости: