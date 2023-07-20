Россияне запустили по Украине крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Ночью 20 июля российские оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. На этот раз под ударом российских ракет оказались Одесса и Николаев.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В частности 7 крылатых ракет "Оникс" были выпущены с берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму.

Пуски четырех крылатых ракет воздушного базирования Х-22 проводились с восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря. Еще три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", вероятно, были запущены с подводной лодки в акватории Черного моря.

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Также были запущены пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" из оккупированного Крыма и 19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с двух направлений - Чауда в Крыму и Курск (РФ).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования"Калибр";

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов Shahed-136/131.

В воздушных силах добавили, что за эти и прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.

Ночной удар по Украине

В ночь на 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины. Были зафиксированы пуски ракет Х-22 и "Оникс" и ударных беспилотников.

В результате удара по центру Николаева разрушен 3-этажный жилой дом и гаражи. По данным местных властей, пострадали 18 человек.

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