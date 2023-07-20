Среди раненых есть дети. Известно, что двух человек удалось спасти из-под завалов.

Российские оккупанты ночью 20 июля нанесли удар по центру Николаева, в результате чего вспыхнули 3-этажный жилой дом и гаражи.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сейчас известно, что пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей.

Кроме того, по данным Кима, из под-завалов спасены два человека. "Это чудо, что удалось спасти", - прокомментировал он. Как уточнил мэр города Александр Сенкевич, спасенными оказались мужчина и женщина. Также многим жильцам оказали помощь на месте.

"Сейчас на место выехали коммунальщики. Начинаем убирать территорию. Относительно отселения людей, у нас есть две локации. С жителями работают представители администрации района", - сообщил Сенкевич.

При этом данных о погибших чиновники не привели.

Кроме того, в Нацполиции добавили, что в результате удара агрессора разрушениям подверглись жилые многоэтажки в центре города, гаражные помещения граждан и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"На месте происшествия работают следователи, криминалисты областного главка полиции, спасатели, представители прокуратуры и управления Службы безопасности Украины, которые фиксируют каждый факт российской агрессии против мирного населения", - сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции начальник следственного управления Эдуард Соловьев.

В Нацполиции добавили, что окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Удар по югу Украины

В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу ракетами и ударными дронами. Фиксировались пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3. В результате удара в Одессе получил повреждения зерновой терминал, были пострадавшие.

А сегодня ночью российские оккупанты атаковали южные регионы Украины ракетами. Были зафиксированы пуски ракет Х-22 и "Оникс". Также фиксировалась активность ударных беспилотников "шахед".

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