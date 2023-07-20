Было несколько десятков вражеских воздушных целей, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что во время ночного удара российских оккупантов по югу страны были применены ракеты различного базирования.

Об этом она сказала в эфире телемарафона. Говоря о последствиях сегодняшних ночных ударов российских захватчиков, Гуменюк отметила, что третью ночь подряд они атакуют Одесскую и Николаевскую области.

"Это атаки, направлены, в частности, с акцентом на портовую инфраструктуру. И понятно, что сразу после того, как Россия начала риторику о своих условиях пролонгации зернового соглашения, она начала переходить на язык шантажа", - сказала она.

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Да, этот шантаж сейчас уже перешел в огневой. "Этой ночью снова была применена массированная смешаная ракетно-дроновая атака по южным регионам. Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской области. Есть пострадавшие", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Николаевской области был поврежден жилой дом, а в центре Одессы разрушено административное здание.

"Последствия еще уточняются, потому что взрывной волной повреждено очень много домов вокруг и разных зданий вокруг. Есть информация уже по меньшей мере о четырех пострадавших, которым оказана медицинская помощь", - сказала пресс-секретарь.

Гуменюк также отметила, что попадания в Одесской области касаются объектов логистики - это складские помещения. "Окончательные данные еще уточняются. Но мы знаем, что были применены ракеты различного базирования. Приобщалась к атаке и подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс", предположительно и "Искандер", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что общее количество вражеских воздушных целей составило более 20.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали южные регионы Украины ракетами. Были зафиксированы пуски ракет Х-22 и "Оникс". Также фиксировалась активность ударных беспилотников "Шахед".

В результате удара по центру Николаева вспыхнули 3-этажный жилой дом и гаражи. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о 18 пострадавших, девять из них - госпитализированы, в том числе пятеро детей.

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