Их будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.

Кадровые войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

Как сообщает Институт изучения войны, похожие подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане. По словам российских источников, такие бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, это будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

Как отмечается, на Запорожском направлении уже действует такое подразделение - 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ). ДШБ существуют в современной армии РФ в составе Воздушно-десантных войск, поэтому их сухопутные формирования вполне могут пытаться создать такие группы.

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Аналитики наблюдали за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и пришли к выводу, что создание специализированных формирований должно ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми оккупанты сейчас сталкиваются в Украине.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил Воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", - поясняют эксперты.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 13 января, на фронте между оккупантами и Силами обороны Украины произошло 61 боестолкновение. Бои велись сразу на восьми направлениях фронта-Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском.

Россияне инициируют экологическую катастрофу на востоке Украины. Кремль планирует построить ряд свалок на временно оккупированных территориях Востока Украины, которые будут обслуживать российские регионы.

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