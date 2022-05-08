В результате одной из вражеских атак возник пожар, поделились в Николаевской ОВА.

В Николаевской области за сутки в результате обстрелов российских оккупантов убит один человек, ранены пятеро.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной военной администрации в сводке по состоянию на 8:00.

"Вчера после обеда Николаевская область и областной центр были обстреляны. В частности, в Вознесенском районе был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры. Днем и ночью были прилеты и обстрелы за пределами пгт Березнеговатое. По предварительной информации, потерпевших нет", - говорится в сообщении.

Также рашистами был осуществлен обстрел жилых кварталов одного из районов Николаева. Возникшие пожары были ликвидированы.

Кроме того, в результате ракетного обстрела произошло возгорание Галициновского леса, пожар также ликвидировали.

Сегодня ночью российские захватчики вновь нанесли ракетный удар по отдаленному району областного центра.

"В течение суток в результаты обстрелов Николаевской области - пятер раненых, один человек умер. Детали по пострадавшим уточняются", - добавили в администрации.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сперва бомбил военные объекты, а потом в ряде населенных пунктов атаковал и мирных жителей. В частности, оккупанты обстреливали Николаевщину и областной центр, уже есть десятки жертв.

7 мая сообщалось, что на территории Вознесенского района Николаевщины прогремели ряд взрывов.

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