В Николаевской области нацгвардейцы создали мобильную установку с пулеметами для уничтожения беспилотников противника.
Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
"Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ (пулемет Калашникова танковый - УНИАН) для уничтожения беспилотников противника. Огромная часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберным пулеметами", - говорится в сообщении.
Добавляется, что этот пулемет в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.
Нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета. Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел.
"Мобильная установка уже метко работает, показывая удачные результаты", - добавили в Нацгвардии.
Ситуация в Николаевской области во время войны с РФ - важные новости
Противник не раз атаковал регион из различного вооружения, а также использовал против гражданской инфраструктуры дроны-камикадзе. Из-за врагов есть разрушения, жертвы и пострадавшие.
5 ноября сообщалось, что в небе над Николаевской областью наши воины сбили шесть иранских дронов-камикадзе.
Нардеп, полковник Службы безопасности Украины в запасе, защитник Донецкого аэропорта ("киборг") Роман Костенко (позывной "Гром"), который и сейчас защищает нашу землю, сказал, что враги боятся противовоздушной обороны Николаева, и этот город облетают вражеские беспилотники.
Стоит отметить, что на нашей земле по состоянию на середину октября уже уничтожили 223 иранских дронов-камикадзе.
Президент Владимир Зеленский говорил, что по сведениям разведки, РФ заказала у Ирана более 2 тысяч беспилотников-камикадзе.
Иран сперва утверждал, что не продавал России такие беспилотники. В конце ноября иранская сторона сделала другое заявление - якобы продала РФ дроны еще до начала полномасштабной войны в Украине.