Мобильная установка показывает хорошие результаты, поделились в Нацгвардии.

В Николаевской области нацгвардейцы создали мобильную установку с пулеметами для уничтожения беспилотников противника.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ (пулемет Калашникова танковый - УНИАН) для уничтожения беспилотников противника. Огромная часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберным пулеметами", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что этот пулемет в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.

Нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета. Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел.

"Мобильная установка уже метко работает, показывая удачные результаты", - добавили в Нацгвардии.

Ситуация в Николаевской области во время войны с РФ - важные новости

Противник не раз атаковал регион из различного вооружения, а также использовал против гражданской инфраструктуры дроны-камикадзе. Из-за врагов есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

5 ноября сообщалось, что в небе над Николаевской областью наши воины сбили шесть иранских дронов-камикадзе.

Нардеп, полковник Службы безопасности Украины в запасе, защитник Донецкого аэропорта ("киборг") Роман Костенко (позывной "Гром"), который и сейчас защищает нашу землю, сказал, что враги боятся противовоздушной обороны Николаева, и этот город облетают вражеские беспилотники.

Стоит отметить, что на нашей земле по состоянию на середину октября уже уничтожили 223 иранских дронов-камикадзе.

Президент Владимир Зеленский говорил, что по сведениям разведки, РФ заказала у Ирана более 2 тысяч беспилотников-камикадзе.

Иран сперва утверждал, что не продавал России такие беспилотники. В конце ноября иранская сторона сделала другое заявление - якобы продала РФ дроны еще до начала полномасштабной войны в Украине.

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