Вражеские технику уничтожили на Херсонщине и Николаевщине.

Защитники Украины нанесли врагу новые потери. На юге они сбили два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе.

Как сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", вертолеты "отминусовались" на Херсонщине. А дроны защитники Украины сбивали на Николаевщине.

"4 ноября, поздно вечером, на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52. Также, в небе над Николаевщиной, сбито 3 вражеских дроны-камикадзе силами и средствами воздушного командования "Юг", еще 3 – другими подразделениями Сил обороны юга страны", - говорится в сообщении.

Видео дня

Потери РФ в Украине: как враг теряет живую силу и технику

Как уже сообщал УНИАН, ВСУ на юге ликвидировали более 30 оккупантов и три склада боеприпасов. Силы обороны нанесли около 170 огневых ударов по районам сосредоточения врага.

Утром в Генштабе также рассказали, что украинские воины отбили вражеские атаки в двух регионах. Известно, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий украинских военных на отдельных направлениях.

Кроме этого, ВСУ устроили оккупантам "прожарку". ВСУ уничтожили вражеские пункты управления и позиции ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: