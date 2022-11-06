Вражеские беспилотники достаточно плодотворно сбивают в Николаеве, отметил защитник нашего государства.

Захватчики боятся противовоздушной обороны Николаева, и этот город облетают иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

В Николаеве довольно плодотворно сбивают вражеские беспилотники, рассказал полковник Службы безопасности Украины в запасе, защитник Донецкого аэропорта ("киборг"), нардеп и защитник Украины Роман Костенко (позывной "Гром") в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

По его словам, для плодотворного уничтожения дронов противника был воплощен ряд мер - от средств радиоэлектронной борьбы до пулеметного огня и организации местного населения. По его мнению, это также стоит сделать по всей территории Украины.

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"Я могу сказать по югу, например, по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с Дмитрием Марченко (генерал - Ред.)... на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают...", - поделился собеседник.

Напомним, 5 ноября стало известно, что в небе над Николаевской областью защитники Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе.

Россия использует против Украины иранские дроны - новости, которые стоит знать

В августе стало известно, что Иран продал РФ тысячу своих дронов. Сначала иранские власти утверждали, что беспилотники попали в руки россиян через третьи страны.

В октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ заказала у Ирана более 2 тысяч дронов Shahed.

Россия наносила массированные удары по Украине дронами, был поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, возникли проблемы с электроснабжением.

По состоянию на середину октября в нашем государстве ликвидировали 223 беспилотника-камикадзе.

5 ноября глава Министерства иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян утверждал, что его страна поставила дроны-камикадзе РФ до начала полномасштабной войны в Украине.

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