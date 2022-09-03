Местные власти активно занимаются вопросом воды в Николаеве и ведут консультации с международными партнерами. Однако пока конкретного решения нет.

В Николаеве проблемы с питьевой водой невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ ее решения - это деоккупация Херсонской области и восстановление водопровода из Днепра.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сейчас местные власти активно занимаются этим вопросом и ведут консультации с международными партнерами.

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"Тот дебет воды, на который мы рассчитывали по старым данным, которые у нас были - он не подтвердился, воды вдвое меньше, ее нет, с качеством есть проблемы. Поэтому, чтобы сравнять воду, подмешивать возможности нет. И на сегодняшний день порывов в 3-5 раз больше, чем при менее соленой воде", - пояснил Ким.

По его словам, если идти системой обратных осмосов и забора соленой воды, то понадобятся дополнительные затраты. Однако в таком случае количество воды нужно увеличить вдвое. Ким добавил, что также есть повреждения на самой сети, что повлияет на конечную цену воды.

"Фильтры, которые используются, это расходники, мы их выбрасываем, их надо менять. То есть вырастет цена за воду до такого уровня, что люди могут сказать: "не надо нам такой питьевой воды". Это вопрос сложный и комплексный, мы с ним работаем", - подытожил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город из Днепра.

С 13 мая возобновилось водоснабжение жилых домов города, однако воду поставляли из Днепро-Бугского лимана, поэтому ее использовали только для бытовых дел.

В конце августа в Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

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