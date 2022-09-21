Так называемые референдумы намечены на 23-27 сентября 2022 года.

Коллаборанты заявляют, что оккупированную часть Николаевской "присоединили" к Херсонской, поэтому там тоже пройдет "псевдореферендум".

Об этом в комментарии росСМИ заявил "замглавы администрации" Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов.

Он утверждает, что якобы представители оккупированных села Александровка и города Снигиревка "попросили включить их в состав Херсонской области".

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"Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в "референдуме", — сказал коллаборант Стремоусов.

Как сообщалось, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

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