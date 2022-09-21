Коллаборанты заявляют, что оккупированную часть Николаевской "присоединили" к Херсонской, поэтому там тоже пройдет "псевдореферендум".
Об этом в комментарии росСМИ заявил "замглавы администрации" Херсонской области коллаборант Кирилл Стремоусов.
Он утверждает, что якобы представители оккупированных села Александровка и города Снигиревка "попросили включить их в состав Херсонской области".
"Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в "референдуме", — сказал коллаборант Стремоусов.
Как сообщалось, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.
В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.