Противник тянет свою линию интернета, отметил городской голова Мелитополя.

Российские оккупанты вывозят производственные станки и сельскохозяйственную технику в оккупированный Крым и Чечню.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В городе появилась еще одна угроза со стороны оккупантов: они всеми силами пытаются полностью сорвать посевную на оккупированных территориях. Они минируют поля, обыскивают склады с сельскохозяйственной техникой, похищают технику. Часть той техники, которая раньше находилась в оккупированном Мелитополе, уже находится в оккупированном Джанкое и в Чечне. Три дня назад они начали вырезать станки и машинное оборудование из наших заводов и также вывозить их в Джанкой", - сказал Федоров.

По его словам, также оккупанты прокладывают линию из Крыма в Херсон, затем из Херсона в Каховку, а затем в Мелитополь, чтобы установить цензурированный интернет, чтобы люди остались без доступа к правдивой информации.

Кроме того, захватчики пытаются наладить на оккупированных территориях мобильную связь от российских операторов.

Напомним, Россия 24 февраля рано утром ворвалась на территорию Украины.

Противник сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Мелитополь. Город оказался под контролем врага.

В конце марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что в Мелитополе враг захватил автобусы с 14 тоннами гуманитарной помощи.

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