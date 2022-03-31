Власти ведут переговоры о возвращении автобусов, чтобы завтра жители Мелитополя могли на них выехать в Запорожье.

В Мелитополе оккупанты захватили автобусы с 14 тоннами гуманитарной помощи.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, до Мелитополя сегодня доехали 12 автобусов для эвакуации людей, которые были загружены гуманитарной помощью.

"Всю гуманитарную помощь забрали оккупационные войска - это 14 тонн продовольствия и медикаментов. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", - отметила Верещук.

Как ранее сообщал УНИАН, на 31 марта согласовали три гуманитарных коридора, по которым на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 458 человек, из них 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка

Кроме того, российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами под Черниговом. В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения. Одному из транспортных средств удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

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