На записи оккупант говорит, что после украинских обстрелов врага, он может на кладбище работать, потому что живет 2 метра под землей.

Российские оккупанты так хотят вырваться из войны в Украине, отказывающиеся от медалей.

Об этом говорится в новых разговорах российских оккупантов, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины.

Один из оккупантов, который воюет в Украине, говорит, что ему не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал Путин, потому что очень хочется сохранить жизнь и вернуться домой.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все нах*й! Везите меня домой! Мне нах*й нужны ваши медали…" – говорит захватчик своим друзьям из РФ.

Он говорит, что устал от жизни "в подземелье", потому что под натиском украинских защитников рашисты вынуждены постоянно прятаться в укрытиях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей..."

По его словам, у младших захватчиков от постоянных боевых действий вообще "кукуха поехала". При этом отмечает, что и он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На Новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

При этом оккупант все время спрашивает, подписано ли мирное соглашение между Украиной и РФ, чтобы поехать домой.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери личного состава оккупантов по состоянию на 4 апреля составляют около 18,3 тыс. человек.

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