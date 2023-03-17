К самолетам оккупантов добавились вертолеты.

Российские оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали". Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Мариупольского горсовета, недавно появилась информация о том, что в оккупированном городе студентам вузов разослали требование срочно встать на воинский учет. В горсовете считают, что это может свидетельствовать о том, что россияне пытаются провести "тихую" мобилизацию.

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Что происходит в Мариуполе сегодня

Напомним, что в разрушенном городе с начала полномасштабной войны погибло 22 тысячи местных жителей. Разрушено значительное количество зданий, в том числе школы, садики и больницы.

Пока российские оккупационные войска демонтируют дома в Мариуполе, в городе проблемы с водой и отоплением. В ноябре в мэрии сообщали, что в городе каждую неделю умирает около 150 человек.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что жителям города предлагают оборудовать позиции вокруг него за продовольственные пайки.

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