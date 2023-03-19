Их сопровождал конвой.

19 марта в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе заметили "гуманитарные" грузовики с флагами Армении и Дагестана.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, после визита российского президента в разрушенном городе заметили колонну грузовиков, которую сопровождал конвой. Также он обнародовал видео.

"По пр. Металлургов в сторону Ильича зафиксирована колонна из четырех тентованных грузовиков с флагами Армении и Дагестана и надписью "Гуманитарная миссия". В сопровождении конвоя легковых с проблесковыми маяками и флагами "народного фронта" (политически-террористическая организация "ДНР"). Ждем дополнительную информацию о еще одном визите топ-мразот в Мариуполь по следам царя", - добавил он.

Видео дня

Кроме того, российские захватчики обустроили блок-пост Росгвардии с автозаками в районе моста через Кальмиус. Через центр Мариуполя в направление Мангуша двигались пять грузовиков с БК и 17 с живой силой, также увеличилось количество тягачей с танками в разных направлениях.

Визит Путина в Мариуполь

Сегодня в России заявили, что их президент якобы прибыл в разрушенный российскими захватчиками город и встретился с местными жителями.

В сети появилось несколько видео, снятых в темное время, в частности в машине. На другом видео женщина благодарит Путина "за победу" и называет построенный российскими оккупантами дом "кусочком рая". Другой мужчина говорит, что остался без ничего после начала полномасштабной войны, но теперь ему дали квартиру.

Впоследствии Андрющенко сообщил, что мариупольцы уже идентифицировали людей, которые общались с российским президентом.

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