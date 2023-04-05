Среди заболевших в Мариуполе есть младенец, отметили в горсовете.

В оккупированном Мариуполе распространяется заболеваемость острой кишечной инфекцией, в частности, дизентерией и сальмонеллезом.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет. "В оккупированном Мариуполе распространяется заболеваемость острой кишечной инфекцией. По информации местных пабликов, санитарно-эпидемиологическая служба города зафиксировала увеличение количества жителей, попадающих в больницы с возбудителями дизентерии и сальмонеллеза. В частности, среди пациентов - месячный младенец", - говорится в сообщении.

Считается, что причиной распространения заболевания стали некачественные продукты питания на стихийных рынках, которые "расцвели" при оккупантах.

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"При этом нормального лечения в городе нет. Таким образом, люди с трудом выздоравливают после обнаружения инфекций. А острые кишечные инфекции могут иметь и летальные последствия", - отметили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, в горсовете также сообщили, что в Мариуполе растет смертность, а на Старокрымском кладбище города обнаружили большой сектор свежих захоронений.

Одной из причиной такой смертности назван также критический уровень медицины в оккупированном городе, поскольку врачей не хватает, а медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств.

Стоит отметить, что россияне почти полностью уничтожили город, а потом начали массово сносить разбитые здания.

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