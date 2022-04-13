Драматическая новость вызывает шок, отметил генсек Caritas Internationalis.

В Мариуполе Донецкой области российский танк обстрелял центр католической благотворительной организации "Каритас Украина", погибли две украинские сотрудницы и пять членов их семей.

Атака на "Каритас" случилась еще 15 марта, однако о ней стало известно только в середине апреля, сообщает Vatican News.

"Эта драматическая новость вызывает ужас и шок в семье "Каритас"...", - заявил генсек Caritas Internationalis Алоизиус Джон.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю. Город заблокирован врагом, за него идут бои.

В начале апреля мэр города Вадим Бойченко сказал, что враг уничтожил 90% инфраструктуры.

11 апреля "Азов" сообщил, что противник в Мариуполе с беспилотника сбросил на военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество, есть пострадавшие.

12 числа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в результате действий российских оккупантов в Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек.

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