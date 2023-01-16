Есть сведения, что враги закрывают города на въезд и выезд, отметил глава Луганской ОВА.

Коллаборанты бегут из некоторых населенных пунктов Луганской области.

Чем ближе приближается линия фронта, чем крупнее потери россиян в Украине, тем сильнее они звереют, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Чиновник добавил, что отношение к местным жителям становится жестче - могут любого, кого подозревают в помощи Вооруженным силам Украины, просто забрать и вывезти.

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"Коллаборанты бегут в соседние города. Есть информация, что города закрывают на въезд и выезд...", - сказал он.

Ситуация в Луганской области - сегодня это стоит знать

Украинские воины еще летом 2022 года пошли в контрнаступление. В частности, в Луганской области по состоянию на середину ноября прошлого года в регионе освободили от захватчиков 12 населенных пунктов.

Утром 16 января Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что ВСУ постепенно приближаются к городу Кременная Луганской области.

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