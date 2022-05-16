Советник главы МВД убежден, что российские оккупанты "захлебнутся" в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины вблизи Северодонецка и не достигнут своих целей.

В ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил на брифинге.

"Они будут пробовать делать так называемое малое окружение. Большое окружение, которое они хотели сделать, - окружение всей нашей группировки на Донбассе – это уже нереалистично по состоянию на сейчас, особенно после нашего контрнаступления на севере и северо-востоке Харьковской области. Сейчас они сконцентрируются на Северодонецке", - подчеркнул советник министра внутренних дел.

Он убежден, что российские оккупанты "захлебнутся" в боях с подразделениями ВСУ вблизи Северодонецка и не достигнут своих целей.

Комментируя ситуацию в Мариуполе, Денисенко отметил, что главное задание врага – захватить завод "Азовсталь".

"Про "Азовсталь" здесь все понятно. К сожалению, единственное их задание - это захват "Азовстали". Здесь нет каких-либо других модальностей, и пока что, несмотря на все усилия, даже сверхусилия, и президента, и всей нашей дипломатии, и близких тех, кто находится сейчас на "Азовстали", - к сожалению, пока что личное решение Путина - ничего не менять", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины.

По состоянию на 15 мая среди защитников "Азовстали" было 600 раненых, из них 40 бойцов - в сверхтяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских воинов с "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.

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