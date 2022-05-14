Есть информация, что захватчики потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

Появилось видео, как российские оккупанты спасаются вплавь после грандиозного разгрома на переправе у села Белогоровка Луганской области.

Ролик опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ Путина – окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком – погнали на верную смерть тысячи своих", – отметил он.

По словам Геращенко, наши военные "кошмарили" там оккупантов в течение трех дней: за это время захватчики потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров. Из-за таких успехов ВСУ россияне были вынуждены остановить наступление на значительной части восточного фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что Белогоровка стала для российских оккупантов второй Чернобаевкой, Вооруженные силы Украины несколько раз уничтожали понтонные переправы захватчиков через Северский Донец.

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