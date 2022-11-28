В Ладыжине Винницкой области возникла чрезвычайная ситуация военного характера.

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram-канале, такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"После ракетного обстрела Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города. Учитывая обращение и. о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии. Меры, которые до сих пор принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны: 18 тысяч жителей без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома - это электроприборы", - отметил он.

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По словам Борзова, срочно нужна координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры.

"Чрезвычайный штаб уже работает. Делаем все, чтобы восстановить работу тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева", - заявил глава ОВА.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине.

Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных российскими войсками.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя может быть сложной для Украины, поскольку Россия готовит новые удары.

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