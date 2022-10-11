По ТЭС в Винницкой области выпустили два дрона-камикадзе "Shahed-136".

Сегодня утром российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустили два дрона-камикадзе. Травмированных нет.

В результате попадания в Ладыжинскую ТЭС повреждено энергетическое оборудование станции, сообщают на станции.

На объекте находится критически необходимый персонал, остальные работники находятся в укрытиях.

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Как сообщили в ДТЭК, оценка повреждений и восстановительные работы начнутся, когда будет позволять ситуация.

"На месте работают соответствующие службы. Когда будет разрешаться безопасность, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования. Мы продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак России", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины и отключение света

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Взрывы слышали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов в понедельник утром.

Участники совещания отметили важность временного уменьшение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети – с 17:00 до 22:00.

Украинцев призвали снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просили в указанное время не пользоваться наиболее энергорасточительными приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное.

Иранские дроны в Украине

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает Юрий Игнат.

По данным ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Как сообщила Служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг", в ночь на 11 октября ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

Сегодня, 11 октября, в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система противовоздушной обороны.

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