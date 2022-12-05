Защитникам Украины необходимо оттеснить врагов в Крым с двух направлений, поделился эксперт.

Оккупационные российские силы в захваченном РФ Крыму могут оказаться в "мешке" после того, как отступят на полуостров с левобережной части Херсонской области и с Запорожского направления.

Естественно, после того, как украинские войска смогут оттеснить противника в Крым, соответственно, этот "мешок" можно будет завязать, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "FreeДом".

"На сегодняшний день, для того, чтобы мы говорили о Крыме, перед нами стоит очень важная задача - это конечно же сделать так, чтобы враг вынужден был отступать и отходить в оккупированный Крым, особенно с левого берега Херсонской области и Запорожского направления…", - отметил он.

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9 ноября стало известно, что российские оккупанты решили отступить с правобережья Днепра в Херсонской области на левобережье. Отступление враги объяснили тем, что имеют серьезные проблемы со снабжением. Уже 11 числа украиснкие бойцы зашли в Херсон.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что для противников 10-20 километров вглубь левобережья - это некомфортная зона, поскольку на нее воздействует наша артиллерия. Эксперт добавил, что часть подразделений врага забирают с некомфортных зон, однако это нельзя называть бегством.

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что с военной точки зрения сейчас идет переформатирование Крыма из полуострова в остров.

Справка УНИАН. Пepeнocнoe знaчeниe слова "мешок" - это окpyжeниe войск силами противника.

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