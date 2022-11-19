Украинская артиллерия может наносить удары с правобережья Херсонской области вплоть до перешейка на Крым, отметил военный эксперт.

С военной точки зрения сейчас идет переформатирование захваченного Российской Федерацией полуострова Крым в остров.

Освободив правый берег Днепра на Херсонском направлении, наши артиллеристы получили возможность с более высокого правого берега Днепра наносить удары вплоть до перешейка на Крым, рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "FreeДом".

"… мы получили возможность осуществлять огневое поражение противника на логистических путях, которые идут из Крыма… к южной части его группировки… С другой стороны, мы не забываем, что в результате действия на Крымском мосту…, его производительность в перемещении логистически всего необходимого в разы уменьшилась", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что это важно.

"И вот этот процесс, что происходит вокруг Крыма в военном смысле, сейчас специалисты… назвали переформатированием Крымского полуострова с военной точки зрения в остров…", - добавил Романенко.

Ситуация на юге Украины во время войны с Россией - это стоит знать

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести оккупантов с правобережья Херсонской области на левобережье из-за очень серьезных проблем со снабжением.

Украинские воины в Херсонской области с 1 октября по 10 ноября освободили более 1 тыс. квадратных километров земли. Наши защитники уже 11 ноября зашли в Херсон, который захватчики смогли взять под контроль в первые дни полномасштабного вторжения.

Крым оккупирован Россией с весны 2014 года. Оккупацию полуострова осудил почти весь мир. РФ соорудила мост через Керченский пролив, который соединил Керченский и Таманский полуостровы, и превратила курортный Крым в военную базу.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Керченского моста загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, и были частично обрушены два автомобильных пролета.

Российские силовики утверждали, что Крымский мост поврежден в результате подрыва грузового авто. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся "терактом" и обвинил в причастности к нему украинские спецслужбы.

Российская спецслужба обвинили в организации взрыва на Керченском мосту руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР назвали "чушью" обвинения со стороны спецслужбы РФ.

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