На левобережной части Украины противники покидают некомфортные зоны, отметил эксперт.

Российские оккупанты на части левобережья Украины находятся в некомфортной зоне - на нее воздействует наша артиллерия.

Часть вражеских подразделений забирают с некомфортных зон, но при этом нельзя говорить о том, что враги бегут или отступают, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "FreeДом".

"Говорить о том, что российские оккупанты целиком и полностью уходят с левобережья - нет, не приходится. Левобережье сейчас следует рассматривать как зоны воздействия нашей артиллерии. То есть, некомфортные зоны, в которых уничтожение объектов российских оккупантов, их позиций, они осуществляются с минимальным риском…", - сказал эксперт.

По его словам, 10-20 километров вглубь левобережья - это некомфортная для захватчиков зона.

"…именно из этой зоны забирают часть… своих подразделений, они покидают часть своих позиций, но при этом это не говорит о том, что они оттуда бегут, что они отступают - нет, они сохраняют там подразделения в количестве достаточном, чтобы удерживать позиции в обороне определенный период времени. То есть, это не какое-то оставление левобережья…", - добавил Коваленко.

Война с Россией в Украине - это стоит знать сегодня

9 ноября в РФ заявили, что решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. 11 числа в Херсон зашли украинские воины.

Позже стало известно, что с Херсонского направления Россия перебрасывала в Луганскую область остатки профессиональных военных - десантников.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что противник будет делать упор на "освобождение" Донецкой и Луганской области, чтобы предъявить это как результат войны.

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