Повреждены два жилых дома, в одном из них погибла пожилая женщина, сообщил Кличко.

Появились новые подробности о последствиях удара российских войск по Киеву 15 ноября.

Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, повреждены два жилых дома, в одном из них погибла пожилая женщина.

"Подъезд одного из домов – пятиэтажки – получил значительные повреждения. Людей из него эвакуировали и отселили, часть из них изъявила желание пожить пока у родственников или знакомых", – отметил городской голова.

Кличко добавил, что комиссия оценивает степень повреждений, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья.

Массированная ракетная атака России 15 ноября

Напомним, 15 ноября Россия выпустила по Украине свыше 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десятка ударных БпЛА.

Из-за массированного ракетного удара один человек погиб и шесть получили ранения.

Сообщалось, что на жилые дома в Киеве упали обломки сбитых российских ракет.

В районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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