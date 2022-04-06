В поселке пока нет света, воды, отопления, интернета и мобильной связи. Сейчас интенсивно идет доставка гуманиатрной помощи местному населению.

Поселок Иванков в 80 км до Киева стал одним из первых населенных пунктов, которое в ночь на 24 февраля столкнулись с российскими колоннами военной техники, которая шла наступлением на Киев.

Об этом говорится в ТСН. Теперь здесь флаг Украины и захватчиков больше нет. Однако более месяца здесь были заблокированы около 10 тыс. мирных жителей. "Первого числа мы узнали, что наши ребята стоят на площади. Приехали и я очень плакала", – вспоминает местная жительница Ирина.

"Все время техника шла, она шумела. Маму мою расстреляли, дом. За что? Женщина пожилая. Нельзя было ни похоронить, ничего. В доме вечером она сама была как раз, они просто дом расстреляли, стали и расстреляли. Она последняя на выезде, где они там окопались", – рассказала женщина.

На выезде был взорван мост. Как только в поселок зашли ВСУ, развернули понтонную переправу. В первую очередь, чтобы украинские военные закрепились на границе с Беларусью.

"Была задача сделать переправу для прохождения нашей военной техники, чтобы они дальше продвигались к границам и укрепились там. Чтобы противник не смог сюда пойти назад. А поскольку уже вся техника прошла, помогаем гражданскому населению", - рассказали военные.

В поселке нет света, воды, отопления, интернета и мобильной связи. "Сейчас интенсивно идет доставка гуманиатрной помощи. Потому что вы знаете, здесь очень долго не было нашей власти и у людей были проблемы с продуктами и медикаментами. Все это восстановим", — обещает глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Во время оккупации местные неделями сидели в подвалах. Местная жительница по имени Нина рассказала, что в полной темноте и холоде вместе с детьми в подвале пересиживали обстрелы. Только выходили - оккупанты открывали по ним огонь. По дому несколько попаданий. После обстрела многоэтажка загорелась. Пожар люди тушили сами.

"Россияне не давали разрешение ни на один гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения", - сообщили местные жители.

В Иванкове больше всего досталось частному сектору. По нему работала тяжелая артиллерия, остались воронки от авианалета. Фактически все дома полностью разрушены.

Местный жител Иван рассказал, что большинство боев шли на окраине поселка, а в сам поселок оккупанты заходили только с определенным заданием.

"Приезжали только по адресам, где находились АТОшники. И в полицию, по наводке. Ведь у них у всех были адреса. Кто-то сливал информацию, было ли заготовлено, не знаю. Одного АТОшника по прозвищу "Моряк" забрали и мы не знаем, жив ли он или нет", — рассказал мужчина.

Оккупанты издевались над людьми в ближайших к Иванкову селах. Обворовывали дома, избивали и похищали людей, заставляли рыть окопы и могилы, расстреливали тех, кто пытался выехать из оккупации, насиловали и убивали. Заместитель поселкового председателя рассказал, что они фиксируют каждое военное преступление российских военных.

"Убили батюшку украинского патриархата, вышел и колонну останавливал сам. Женщину убили прикладом по голове, ударили, и она умерла после этого. Есть ближайшие села, такие как Запрудка, там есть два изнасилования - молодые девушки 15 и 16 лет.

Все эти показания они передадут правоохранительным органам, чтобы российские захватчики ответили за каждое преступление против человечности, совершенное ими на территории Украины. Несмотря на пережитое, жители Иванкова выходят на улицы, чтобы увидеть соседей, поддержать друг друга и поблагодарить ВСУ за то, что выбили врага.

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