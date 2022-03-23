В оккупированном районе нет представителей Красного креста и других международных организаций.

В Киевской области в направлении Иванков-Катюжанка-Дымер-Козаровичи-Демидов, который временно контролируют российские оккупанты, захватчики издеваются над людьми.

Об этом местная жительница, которой удалось выбраться из района, рассказала журналистам ТСН.

Женщина рассказывает, что оккупанты жестоко обращаются с людьми. Их могут расстрелять только за то, что они вышли из своего дома

"Недавно на этом направлении произошла ротация российских оккупационных войск. Те, которые сейчас там находятся, очень жестоко относятся к местным жителям. Оккупанты такое впечатление, что ради развлечений стреляют в дома людей. Если в помещении кто-то был, то люди гибнут в собственном жилье от этих снарядов", - говорит местная жительница.

Также российские оккупанты массово грабят местных жителей.

"Они воруют все, что только можно взять – одежду, технику. Россияне уничтожают имущество, убивают скот", - говорит женщина.

По ее словам, российские оккупанты не позволяют людям выходить на улицу. Поскольку на этом направлении нет ни электричества, ни газоснабжения, то единственный способ выжить - это приготовить еду во дворе.

"Там сидят снайперы и если ты вышел на улицу – тебя расстреливают. Людей, которые пытались доставить гуманитарную помощь – еду или лекарства, похищают или стреляют в ноги, чтобы они не могли подняться. Другим людям не предоставляют возможности оказать пострадавшим медицинскую помощь", - говорит женщина.

Мужчин из этих сел, которые не имеют отношения к военной службе и могут выполнять физическую работу, похищают и держат в плену.

По предварительной информации, днем их привлекают к физическим работам, а ночью держат по подвалам.

В районе нет представителей Красного креста и других международных организаций. Местные умоляют о помощи, чтобы выжить.

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