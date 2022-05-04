Всего полицией уже найдены, осмотрены и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти 1235 тел.

На Киевщине в селах, которые были под российской оккупацией, нашли еще 20 тел погибших мирных украинцев.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Только за вчера найдено еще дополнительно 20 тел погибших людей. Это в основном Бородянка, это села, которые находятся неподалеку, а также из сел Вышгородского района", - сказал он.

По его словам, в целом полицией уже найдено и направлено в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти 1235 тел граждан Украины.

"Я хочу сказать, что большинство из них - это люди, которые погибли от выстрела огнестрельного стрелкового оружия. Поэтому можем сказать о масштабных преступлениях армии Российской Федерации на территории Киевской области", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Небитов сообщил, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

По состоянию на 2 мая на Киевщине 280 тел убитых оккупантами людей оставались неопознанными, еще 300 считались пропавшими без вести.

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