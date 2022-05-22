Над Киевщиной в воскресенье, 22 мая, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
В Киевской области в 13:09 была объявлена воздушная тревога, а в 14:20 был отбой.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Российские власти назвали войну в нашей стране "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинцев.
Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирных жителей ряда населенных пунктов. По сведениям украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 22 мая в нашем государстве уничтожены 107 крылатых ракет.
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