В результате падения обломков повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.

Этой ночью страна-агрессора нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применяя различные типы вооружения с разных направлений. Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны значительных разрушений и человеческих жертв в Киевской области удалось избежать, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко. По его словам, все обнаруженные повреждения незначительны.

"Благодаря профессиональной работе наших сил ПВО попадания не зафиксированы. Пострадавших также нет. В результате падения обломков в одной из громад повреждены два частных дома. В одном из домов возник пожар, который оперативно ликвидировали. Повреждения также получили технические здания – гараж, ангар. Еще в одной громаде – поврежденная квартира в многоэтажном доме. В учебном заведении, расположенном поблизости, выбило окна", – сообщил он и поблагодарил украинских военных и работников оперативных служб.

Обстрелы Киевщины 29 мая - что надо знать

После полуночи российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, это была 15-я массированная атака в этом месяце.

Видео дня

Как сообщили в Воздушных силах, было уничтожено 37 российских крылатых ракет и 29 ударных беспилотных аппаратов "Shahed-136/131". Над Киевом было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, почти все из них были сбиты.

В полиции рассказали, что в результате атаки были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких районах Киевской области, и показали фото последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: