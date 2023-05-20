Спасатели подтвердили, что жертв и пострадавших нет.

Сегодня ночью российские оккупанты ударными дронами атаковали столицу. Все дроны были сбиты, однако в результате падения обломков в жилой 9-ти этажке повреждены 4 квартиры, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Предварительно, есть повреждения в 4 квартирах", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, добавили в ГСЧС. Ночью мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков в Днепровском районе столицы возникло возгорание.

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"Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте", - информировал городской голова.

Атака дронами по Киеву 20 мая - что надо знать

После полуночи в Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в небе столицы сработала ПВО, средствами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе все обнаруженные барражирующие боеприпасы Shahed. Это была 11 атака врага на столицу с начала мая.

Обломки упали в четырех районах. Отмечалось, что в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, Дарницком – повреждение здания СТО, припаркованных авто. В Печерском районе – есть повреждения окон жилого дома, в Соломенском повреждены дорожное покрытие и автотранспорт.

Командование Воздушных сил впоследствии информировало, что во время массированной атаки РФ в ночь на 20 мая 2023 года силы ПВО уничтожили в украинском небе 20 ударных дронов Shahed-136/131, 18 из которых оккупанты направили на Киевскую область с северного направления.

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