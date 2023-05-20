Во время ночной атаки РФ на Киев средствами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе все иранские "Шахеды".

Во время массированной атаки РФ в ночь на 20 мая 2023 года силы ПВО уничтожили в украинском небе 20 ударных дронов "Shahed-136/131", 18 из которых оккупанты направили на Киевскую область с северного направления.

Как сообщают Воздушные силы, все выпущенные Россией БПЛА уничтожены.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

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За прошедшие и текущие сутки тактической авиацией Воздушных Сил осуществлено до тридцати самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

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После полуночи в Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Уже вскоре в Киеве сработала ПВО, затем местные власти сообщили о пожаре в Днепровском районе столицы.

Впоследствии в КМВА добавили, что во время ночной атаки РФ на Киев средствами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе все иранские "Шахеды". Обломки упали в четырех районах, без жертв.

Это уже одиннадцатая атака на столицу с начала мая. Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, рашисты таким образом стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

Генштаб подытожил, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по украинской территории 62 авиаудара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также шесть раз били ракетами.

Во время массированной атаки РФ по Украине 19 мая силы обороны Украины сбили 3 крылатые ракеты "Калибр" и 16 ударных дронов.

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