Противник десятки раз за сутки обстрелял Херсонскую область.

Российские захватчики за минувшие сутки выпустили более 240 снарядов по Херсонской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. "За минувшие сутки противник совершил 64 обстрела, выпустив 243 снаряда. Херсонская область находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, город Херсон враг обстрелял девять раз - 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

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"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - один человек погиб, двое - получили ранения", - добавил он.

Также отмечается, что с деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.

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Противник уже много раз обстреливал населенные пункты региона, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

В частности, 30 марта стало известно, что враги специально запустили по селу Львово авиабомбы, были повреждены около десяти частных домов. К счастью, никто не пострадал.

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