Враги накрывают Кизомыс ежедневно плотным огнем, отметил глава Херсонской ОВА.

Из села Кизомыс, что в Херсонской области, эвакуировали всех детей.

Об этом 30 апреля сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Чиновник добавил, что совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" последние две семьи с детьми доставили в безопасное место.

"Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня. Россияне накрывают Кизомыс плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома и, к счастью, детей успели вывезти", - отметил он.

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По словам Прокудина, семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности.

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Россияне очень часто обстреливают Херсонскую область. В результате вражеских ударов есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 30 апреля стало известно, что противники из артиллерии обстреляла поселок Белозерка - враг прицельно бил по жилым домам. В результате вражеской атаки пострадал 29-летний мужчина. Оккупанты также обстреляли село Одрадокаменка, погибла 58-летняя женщина.

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