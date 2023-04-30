Российские захватчики обстреляли жилые районы Херсонщины, пострадали люди.

Россия из артиллерии обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области. Захватчики прицельно били по жилым домам.

Как сообщает Херсонская ОВА, в результате российских обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина.

"С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего", - говорится в сообщении.

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Также российские оккупанты обстреляли село Одрадокаменка Тягинской громады Херсонщины. "Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте", - отметили в ОВА.

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Как сообщал УНИАН, ранее в ВСУ рассказали, что украинские военные продолжают уничтожать врага на Херсонщине. В частности, на левом берегу силы обороны пытаются зачистить присутствие оккупационных войск в 30-километровой зоне.

Из-за новостей о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра российские захватчики начали отыгрываться на гражданских жителях Херсонщины. Обстрелы Правобережья с применением управляемых авиационных бомб КАБ-500 участились почти вдвое.

Между тем, партизаны в Херсонской области ликвидировали двух российских захватчиков, которые издевались над гражданскими жителями. Также партизаны атаковали блокпост российских оккупационных войск в Олешках Херсонской области.

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