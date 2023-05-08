В больнице умерла женщина после 5 дней борьбы за жизнь.

В результате интенсивных обстрелов Херсона и других населенных пунктов области, которые российские захватнические войска совершили 3 мая, количество погибших возросло до 24 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Число погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до двадцати четырех...", - подчеркнул Прокудин.

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В частности, сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3-го мая.

"Пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми", - добавил глава ОВА.

Обстрел оккупантами Херсона 3 мая - детали

3 мая российские оккупанты интенсивно обстреливали Херсон и другие населенные пункты Правобережья. В частности, захватчики атаковали единственный гипермаркет, работавший в Херсоне. Сначала стало известно, что в результате атаки погибли три человека и еще пятеро - получили ранения. Вечером стало известно, что в городе и области погибли 16 человек.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате российских обстрелов Херсона и Херсонской области в течение вчерашнего дня погиб уже 21 человек, еще 48 гражданских ранены.

4 мая Прокудин сообщил обновленную информацию, что количество погибших граждан возросло до 23 человек. Еще 46 были ранены.

Для спасения раненых херсонцев по состоянию на следующий день сдали кровь 164 донора, среди них были иностранцы.