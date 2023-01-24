Противники собираются переносить все коммунальные учреждения, которые находятся возле Днепра, в другие районы.

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики превращают медицинские учреждения в военные госпитали.

Оккупанты собираются переносить или сделать военными госпиталями примерно семь больниц, переносить медицинские учреждения собираются преимущественно в Новотроицк и Геническ, об этом во время брифинга рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает корреспондент УНИАН.

"...По последней информации, они также собираются переносить все коммунальные учреждения из зоны 15 километров возле Днепра в другие районы", - сообщил он.

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Также он рассказал, что обстрелы Херсонской области не прекращаются, хотя в последние дни было относительно спокойно. "Сегодня (23 января - Ред.), к сожалению, у нас есть трое пострадавших. За последние три дня всего 10 человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил Соболевский.

По его словам, для обстрелов враги используют РСЗО, минометные и артиллерийские системы, время от времени фиксируются ракетные обстрелы.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это надо знать

Как сообщал УНИАН, осенью Вооруженные силы Украины освободили часть оккупированной Херсонской области. С тех пор российская армия систематически обстреливает Херсон и область.

22 января 2023 года российские захватчики обстреляли оккупированный населенный пункт Алешки. В результате обстрела была повреждена местная школа и жилые дома.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение 18-21 января 2023 года в населенные пункты Виноградово и Брилевка Херсонской области оккупанты направили подкрепление в виде живой силы, но без необходимой техники и вооружения.

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