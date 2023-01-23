Враг перебрасывал живую силу в течение трех дней.

На временно оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 на официальной странице на Facebook. "С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов", — рассказали в Генштабе.

Отмечается, что новоприбывший личный состав врага был вооружен только стрелковым оружием. Кроме того, средства индивидуальной защиты, в частности бронежилеты, имели только единицы, а военную технику оккупанты не завозили.

Видео дня

Война в Украине: ситуация на фронте

Согласно официальным данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 121 480 противников. Они также уничтожили более 20 тысяч единиц разнообразной техники.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ отбили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов. Часть из них проходили в районе Бахмуте – восточной "крепости", которую украинские воины титаническими усилиями удерживают в течение долгих месяцев.

Вчера в окрестностях упомянутого города 71 егерская бригада загнала подразделение оккупантов в ловушку и филигранно ликвидировала врагов.

Активные боевые действия идут и в районе Кременной на Луганщине. Основная проблема ВСУ на этом направлении — масштабное минирование территорий, которое совершили рашисты.

Вас также могут заинтересовать новости: