Во временно оккупированном пгт. Чаплинка Херсонской области российские захватчики проводят массовые обыски.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в своем Telegram-канале.
"С 29 июня в поселке проводится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев, ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень детально – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Надзирать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня.
Вместе с тем в поселке началась жатва, и весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.
Ранее в штабе сообщали, что российские захватчики боятся сопротивления местного населения в Херсонской области.
Как сообщал УНИАН, украинские военные в ходе успешного контрнаступления освободили село Потемкино на Херсонщине.
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