Жители села Потемкина теперь в безопасности.

Украинские военные в ходе успешного контрнаступления освободили село Потемкино Херсонской области. Во время операции было уничтожено много российской техники.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

Успешное наступление провели защитники из 60 отдельной пехотной бригады. Им удалось также захватить военный внедорожник.

"Отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра". Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", - отметили ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал регионы Украины, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. В некоторых местах ситуация очень сложная, но контролируемая.

Вас также могут заинтересовать новости: