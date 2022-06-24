В селе Счастливцево Генического района Херсонской области оккупанты совершили три незаконные проникновения в дома представителей коренного крымскотатарского народа.

На оккупированной Херсонщине россияне провели незаконные обыски и похитили двух жителей села Счастливцево.

Как сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, согласно сообщению ОО "Крымскотатарский ресурсный центр", утром 22 июня в селе Счастливцево Генического района Херсонской области оккупанты совершили три незаконные проникновения в дома представителей коренного крымскотатарского народа.

В частности, оккупанты пришли к родителям покойного мужа известной культработницы Генического района, хореографа, преподавательницы народных танцев Сусанны Измаиловой с целью "обыска", а когда женщина приехала к свекрам, то "обыскали" также ее дом.

В частности, оккупанты изъяли все гаджеты, а ее забрали, по предварительной информации, в "подвал" 17-го училища.

Кроме этого, в тот же день оккупанты осуществили незаконный обыск в доме еще одного жителя села Счастливцево - Расима Асанова, которого забрали с места работы в пансионате "Азов" и, вероятно, также отвезли в "подвал" 17-го училища.

"Представительство информирует украинские правоохранительные органы о преступлениях, которые совершает армия РФ, в частности, на территории временно неподконтрольных районов Херсонской области. К ответственности должен быть привлечен каждый виновный в преследованиях гражданского населения Украины, в том числе представителей коренного крымскотатарского народа, которые были вынуждены выехать из временно оккупированного Крыма после 2014 года для сохранения собственных безопасности и жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные аресты, обыски и преследования представителей крымскотатарского народа нарушают нормы международного гуманитарного права и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Репрессии и нарушения прав и свобод граждан Украины на оккупированных и временно неподконтрольных территориях должны немедленно прекратиться, что невозможно без возвращения контроля над отдельными районами Херсонской области и деоккупации Крымского полуострова", - отметили в представительстве.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области захватчики заставляют заключенных подавать документы на российские паспорта, чтобы повысить показатели "паспортизации".