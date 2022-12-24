Местным жителям запрещено покидать свои жилища.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты внедрили круглосуточный комендантский час. Рашисты запретили людям выходить на улицу с 25 декабря по 3 января.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00. Также известно, что рашисты продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Так, почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать дома и передвигаться населенным. Также сообщается, что на Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население.

"От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Вчера россияне обстреляли детсад в Херсоне. В результате обстрела Корабельного района Херсона разрушены дома мирных жителей, есть погибшие. Утром председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что рашисты 74 раза обстреляли Херсонщину. Десятки мирных жителей убиты и ранены.

Кроме этого, сегодня россияне накрыли огнем центр Херсона. Уже известно, что число погибших возросло до 10 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: