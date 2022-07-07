Больше всего жертв среди мирных жителей в среду было в Торецке, отметили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

За минувшие сутки - в течение среды, 6 июля, оккупанты убили в Донецкой области 7 мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Telegram-канале.

"За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 в Авдеевке, 1 в Кодеме и 1 в Северске. Еще 2 человека получили ранения",- сообщил он.

Кириленко добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на украинскую территорию. Враги, в частности, в Донецкой области обстреливали объекты гражданской инфраструктуры. По данным украинской стороны, только в Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

Павел Кириленко сообщал, что в течение 5 июля в Донецкой области из-за противников погибли 5 человек, больше всего жертв было в Авдеевке - 2 человека.

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