В четверг, 15 декабря, российские захватчики совершили очередной дерзкий обстрел Херсона. В результате атаки город полностью обесточен.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", – отметил глава ОВА.
Обстрел Херсона 15 декабря
После деоккупации захваченных россиянами населенных пунктов на правобережье Херсонщины враг не прекращает обстрелы освобожденных территорий.
В частности, утром в четверг, 15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. Снаряд попал вблизи здания Херсонской ОВА, которое было атаковано днем ранее.
По информации областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Погибли 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина, который, вероятно, пришел в пункт за помощью. Еще два человека (44-летняя женщина и 38-летний мужчина) ранены.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Женщина не пришла домой, 8-летнего ребенка не спасли: из-за россиян в Херсоне погибли два человека (видео)
- "Нельзя материться, но я скажу": 11-летний мальчик эмоционально прокомментировал обстрел Херсона (видео)
- "Надо расстрелять": пенсионеры из Херсонской области рассказали о пытках в оккупации
- Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли Херсонщину: 3 человека погибли, еще 13 ранены