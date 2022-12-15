Обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города продолжается.

В четверг, 15 декабря, российские захватчики совершили очередной дерзкий обстрел Херсона. В результате атаки город полностью обесточен.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", – отметил глава ОВА.

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Обстрел Херсона 15 декабря

После деоккупации захваченных россиянами населенных пунктов на правобережье Херсонщины враг не прекращает обстрелы освобожденных территорий.

В частности, утром в четверг, 15 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона. Снаряд попал вблизи здания Херсонской ОВА, которое было атаковано днем ранее.

По информации областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Погибли 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина, который, вероятно, пришел в пункт за помощью. Еще два человека (44-летняя женщина и 38-летний мужчина) ранены.

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