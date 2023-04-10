Взрывной инцидент произошел в одном из сел Изюмского района.

В Харьковской области мужчина работал на огороде и подорвался на вражеской взрывчатке.

Как сообщает полиция Харьковской области, инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, около 12:30 в селе Снежковка Изюмского района. "...На взрывном устройстве подорвался мужчина. Работники полиции установили, что взрыв прогремел, когда 38-летний местный житель работал в огороде", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали граждан быть осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, а в случае их обнаружения звонить "101" или "102".

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Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать

Россияне после полномасштабного вторжения смогли оккупировать часть Харьковской области, но позже их прогнали защитники Украины. Противники во время отступления минировали территории.

Стоит отметить, что в регионе уже не раз раздавались взрывы, в частности, 29 марта стало известно, что возле города Барвенково машина наехала на противотанковую мину, погибли два человека, в частности, 16-летний парень.

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