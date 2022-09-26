От ракетного удара в Первомайском Харьковской области погибла 15-летняя девушка.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура громады.
Война Украины с Россией и контрнаступление ВСУ
Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, на Харьковщине и захватили ряд населенных пунктов.
По состоянию на начало сентября стало известно, что из-за вражеских обстрелов на нашей земле погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - получили ранения.
В конце августа Украина пошла в контрнаступление. Президент Владимир Зеленский сообщал, что уже освобождена почти вся Харьковская область.