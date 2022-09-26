Из-за нелюдей оборвалась еще одна детская жизнь, отметил глава Харьковской ОВА.

От ракетного удара в Первомайском Харьковской области погибла 15-летняя девушка.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура громады.

Война Украины с Россией и контрнаступление ВСУ

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты, в частности, на Харьковщине и захватили ряд населенных пунктов.

По состоянию на начало сентября стало известно, что из-за вражеских обстрелов на нашей земле погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - получили ранения.

В конце августа Украина пошла в контрнаступление. Президент Владимир Зеленский сообщал, что уже освобождена почти вся Харьковская область.

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