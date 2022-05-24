Начались новые сутки противостояния защитников Харькова и области российским оккупантам.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 24 мая 2022:
06:55 Российские силы вокруг Изюма намерены попытаться возобновить наступательные операции в ближайшие дни, сообщает Институт изучения войны. Кроме того, аналитики отмечают, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает укрепить оборонительные позиции в районе Волчанска.
Как сообщалось, утром 23 мая российские военные ударили по Харькову в районе Павлового Поля.