Жилые дома и объекты Харькова и области не раз были целью российских оккупантов.

Начались новые сутки противостояния защитников Харькова и области российским оккупантам.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 24 мая 2022:

06:55 Российские силы вокруг Изюма намерены попытаться возобновить наступательные операции в ближайшие дни, сообщает Институт изучения войны. Кроме того, аналитики отмечают, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает укрепить оборонительные позиции в районе Волчанска.

Как сообщалось, утром 23 мая российские военные ударили по Харькову в районе Павлового Поля.

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